SPECTACLES – LES ENTREVUES MIROBOLANTES Ploufragan, 3 décembre 2021, Ploufragan.

SPECTACLES – LES ENTREVUES MIROBOLANTES Rue de la Mairie Espace Victor Hugo Ploufragan

2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-04 22:00:00 Rue de la Mairie Espace Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan

Deux soirées sous la forme d’un parcours semé d’histoires, de théâtre, de musique, de récit, de performances artistiques… Deux soirées pour vivre ensemble une expérience sensible de spectacles vivants qui allie découverte/convivialité/fantaisie, dans un cadre atypique et une ambiance festive.

Avec les compagnies et artistes

Les Mijorettes : 100% féminin et déjanté

Nina La Gaine : théâtre d’objets

Solène Normant : accordéon

Jacques Livenais et Maryse Pauleau : lecture musicale

Jeanne Paturel & Solen Ayika : installation photographique

+33 2 96 78 89 24 https://www.ploufragan.fr/decouvrir-lespace-victor-hugo

