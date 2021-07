SPECTACLES Le Nombril du Monde 2021 – Pierre Desvignes, Attention, rivages dangereux ! Pougne-Hérisson, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Pougne-Hérisson.

SPECTACLES Le Nombril du Monde 2021 – Pierre Desvignes, Attention, rivages dangereux ! 2021-07-11 16:33:00 – 2021-07-11 17:33:00 Le Nombril 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Quand j’avais 7 ans, j’avais peur du noir, des ogres cannibales et des champignons haineux. Quand j’avais 7 ans, j’aimais les crêpes, les nains de jardin et la fille du boulanger. Un jour, en rentrant de l’école, j’ai croisé un nain de jardin cannibale qui voulait manger la fille du boulanger avec des champignons. J’ai attrapé le nain par les pieds et je l’ai donné à l’ogre. Il a roulé le nain dans une crêpe avec un œuf et du fromage, puis il a tout avalé. L’ogre m’a remercié. Depuis j’ai moins peur des ogres et je me méfie des nains de jardin.

Pierre Desvigne

A partir de 7 ans.

Durée : 1h03.

Tarif plein 8€ / réduit 6€

Tél : 05 49 64 19 19

Réservations : Réservez vos places en ligne

Mail : lenombril@nombril.com

Site internet : nombril.com

Le Nombril

dernière mise à jour : 2021-06-05 par