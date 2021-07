SPECTACLES Le Nombril du Monde 2021- Les Matapestes, La Caravane Internationale des Clowns Pougne-Hérisson, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pougne-Hérisson.

SPECTACLES Le Nombril du Monde 2021- Les Matapestes, La Caravane Internationale des Clowns 2021-07-03 15:33:00 – 2021-07-03 16:33:00 Le Nombril du Monde 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Conduite par Les Matapeste, la Caravane du Festival Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns sillonne les Deux-Sèvres pendant 1 mois, pour amener des clowns de différents pays et leur univers au plus près des habitants.

Avec un maître de cérémonie et son adjoint, les Augustes et leurs nez rouges débarquent ainsi en terre connue et s’arrêtent le temps d’un spectacle au Nombril. Les clowns, toujours complices, vous embarquent dans leur voyage poétique, navigant entre l’absurde, le burlesque et l’improvisation.

Durée : 1h03 à partir de 15h33.

Tél : 05 49 64 19 19

Mail : lenombril@nombril.com

Site internet : nombril.com

Le Nombril

