SPECTACLES Le Nombril du Monde 2021 – Delphine Noly, Sage comme un orage Pougne-Hérisson, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Pougne-Hérisson.

SPECTACLES Le Nombril du Monde 2021 – Delphine Noly, Sage comme un orage 2021-07-18 16:33:00 – 2021-07-18 17:33:00 Le Nombril 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Accompagnée d’une kora et d’une percussion, Delphine Noly nous embarque avec jubilation au cœur de la transgression, à la rencontre de héros singuliers et troublants. Cet hymne pétillant à l’enfant curieux et trublion raconte comment filles et garçons grandissent en explorant leurs limites et en questionnant sans cesse le monde.

Les histoires à la fois tendres et cruelles, réinventées à partir de contes traditionnels, de récits urbains ou personnels, nous rapprochent de ce temps d’enfance, pas si doux, pas si simple. La conteuse porte son regard d’adulte sur la turbulence des enfants, mettant joyeusement en avant la sienne, se souvenant comme nous aussi peut-être d’avoir été l’une de ces enfants-là. Une enfant sage comme un orage…

A partir de 7 ans. Durée : 53min.

Plein 8€ / Réduit 6€

Tél : 05 49 64 19 19

Réservations : Réservez vos places en ligne

Mail : lenombril@nombril.com

Le Nombril

dernière mise à jour : 2021-06-05 par