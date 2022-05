SPECTACLES L’ATELIER PAR LA CIE POIL À GRATTER+BLEU(S) LISE GARNIER, FRED FLUSIN ET NICOLAS ARNOULT Madecourt, 3 juillet 2022, Madecourt.

SPECTACLES L'ATELIER PAR LA CIE POIL À GRATTER+BLEU(S) LISE GARNIER, FRED FLUSIN ET NICOLAS ARNOULT

2022-07-03 15:00:00 – 2022-07-03 La Machinchoserie : l’atelier l’homme debout 326 grande rue

Madecourt 88270 Madecourt

Spectacles – l’atelier par la compagnie poil à gratter + Bleu(s) Lise Garnier, Fred Flusin et Nicolas Arnoult.

Dimanche 3 juillet à 15h30 : L’atelier par la compagnie poil à gratter : pour le jeune public et famille.

Florence et Lulu profitent d’un déplacement de leur papa pour investir son atelier. Ils sont bien décidés à transformer les objets à réparer en instruments de musique. Un vieil arrosoir se transforme en saxophone. Une chambre à air en cornemuse, des tuyaux de plomberie en tatanophone. Une heure de chansons interactives et humoristiques accompagnées de ces bidouilleries amusantes mais aussi de véritables instruments tels que violon, guitare, psaltérion, percussions. Un cochon qui révise ses leçons. Une maîtresse super motivée. Un papa encore mal réveillé. Un plombier spécialiste des fuites (mais des fuites de bébé). Un dinosaure à ski nautique. Un distributeur de p’tits bonheurs et de bonne humeur.

Dimanche 3 Juillet à 17h : Bleu(s) avec Lise Garnier – Fred Flusin – Nicolas Arnoult : pour les +12 ans.

Ils vivaient leur amour simplement, comme tous les couples du monde avec des hauts et des bas, en essuyant des tempêtes et en profitant des éclaircies. Mais quand la mort fauche Casimir, Capucine reste seule et tente de panser ses blessures en chantant, comme un baume que l’on étale sur un bleu après un coup. Deux personnages, Capucine et Casimir, vous invitent à partager leur intimité et leurs souvenirs de couple. Dans leur cuisine en formica, ils vous chanteront leurs amours et leurs désamours.

Buvette et petite restauration.

Organisé par la machinchoserie.

Pour les soirées ouverture des portes 1h avant.

Tarifs: 10€ à partir de 15 ans, 1€ pour les enfants

Réservation recommandée: lamachinchoserie@gmail.com



la machinchoserie

La Machinchoserie : l’atelier l’homme debout 326 grande rue Madecourt

