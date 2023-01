Spectacles : “La Pérille Mortelle” et “Contes à Rebours” Dinard Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine La Pérille Mortelle : Médiathèque L’Ourse à 10h. Contes à Rebours : Théâtre Debussy à 16h. Elles sortent du cadre

Qu’elles soient scientifiques, artistes, personnages de fiction, ou simplement engagées pour l’égalité des genres et la lutte contre les stéréotypes, elles ont toutes contribué, depuis des siècles, chacune à leur échelle, à faire évoluer les mentalités et la place des femmes dans la société… Ce trimestre, les femmes sont à l’honneur ! SPECTACLE-DÉBAT « LA PÉRILLE MORTELLE »

Par Typhaine D Dans la langue française, le masculin l’emporte sur le féminin… À partir de ce constat, assistez à ce spectacle suivi d’un échange sur l’histoire masculine de la langue française, l’écriture inclusive, la Féminine Universelle,… La YouTubeuse et comédienne Typhaine D, également conférencière, nous invite à la réflexion sur une règle instaurée depuis peut-être trop longtemps et sur les clichés qui lui sont associés. Adolescents et adultes

Durée : 1 h

Sur réservation

GRATUIT SPECTACLE « CONTES À REBOURS, elle était une fois »

Par Typhaine D Dans la continuité de La Pérille Mortelle, la médiathèque L’ourse vous propose d’assister, dans le théâtre Debussy du Palais des Arts et du Festival, à ce spectacle familial. Dans les Contes à Rebours, Typhaine D, de la compagnie Elle Était Une Fois, opère une relecture antisexiste et humoristique des contes de fées de notre enfance. Intergénérationnel 8 ans et plus

Durée : 1 h 30

Tarifs : Plein 12 € / Résident Dinard 10 € / Réduit jeune (moins de 25 ans, étudiants) / Solidarité (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap) 8 € / Gratuit – 12 ans Théâtre Debussy Médiathèque L’Ourse Dinard

