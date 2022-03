Spectacles – Jeune public de 1 à 10 ans Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Drôme

Spectacles – Jeune public de 1 à 10 ans Châtillon-en-Diois, 17 avril 2022, Châtillon-en-Diois. Spectacles – Jeune public de 1 à 10 ans Châtillon-en-Diois

2022-04-17 – 2022-04-17

Châtillon-en-Diois Drôme 16h : La Calebasse qui sourit. 17h15 : Les 4 saisons de Lundi. Réservation conseillée. lamanufacture26@gmail.com +33 6 83 28 58 38 Châtillon-en-Diois

