Je suis une sirène – Aurore Magnier

Durée : 50 min

Un peu pour démystifier, beaucoup pour, enfin, faire le point, ce spectacle nous introduit en pleine séance d’une sirène qui va chez sa psy.

En déployant la figure chimérique de la Sirène, Aurore Magnier cherche à faire entendre un point de vue complexe et intime sur les questions identitaires, les violences systémiques faites aux femmes et enfin la sororité et la nécessité de soigner nos liens affectifs, ceux aux autres et ceux à soi-même.

Conception : Aurore Magnier

Interprétation : Léonor Boyot-Gellibert et Aurore Magnier

Vidéo : Fanny Dujardin

Espace et scénographie : Philémon Vanorlé

Chants : Sophie Sand et Law

Son : Romain Crivellari

Costumes : Perrine Wanegue

Un spectacle de La Ponctuelle

Coproductions Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais ; Le Manège, Scène Nationale de Maubeuge ; La Manekine, Scène Intermédiaire des Hauts-de-France ; le Vivat, scène conventionnée d’Armentières ; Scène Europe, Ville de Saint-Quentin.

Accueils en résidence La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; Bain Public de Saint-Nazaire ; Le Grand Bain, La Madelaine sous Montreuil ;

Avec l’aide à la création de la Région Hauts-de-France

Portraits Détaillés – Lucien Fradin

Durée : 1h

Mais au fait, qu’est-ce qui fait pédé·e ?

Tel un documentaliste, Lucien range soigneusement des textes, des chansons, des interviews sonores, des vidéos, des fictions intimes de la communauté LGBTQ+. De la culture pop en passant par la théorie sociologique jusqu’aux témoignages plus intimes. Il profite aussi des lieux où il joue pour aller à la rencontre de la culture gay locale et pour l’inclure dans son kaléidoscope.

Dans les performances, Lu, Lucien et Pablo proposent un collage-montage à partir de ces matières et dressent ainsi un portrait sensible et choral de la communauté pédé·e.

Écriture et jeu : Lucien Fradin

Musique et jeu : Mia Ottin

Vidéo et jeu : Pablo Albandea

Costume Léonor : Boyot Gellibert

Tableau Excel : Pauline Foury

Un spectacle de La Ponctuelle

Coproductions Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais ; le Vivat, scène conventionnée d’Armentières ; Scène Europe, Ville de Saint-Quentin

Soutien CDN La Comédie de Béthune

Accueil en résidence La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France, Pays d’Oise et d’Halatte ; Bain Public de Saint-Nazaire ; Le Grand Bain, La Madelaine sous Montreuil.

Avec l’aide à la création de la Région Hauts-de-France

