Spectacles « Jardins », Cie Sac à sons

Centre Guynemer, le samedi 4 juin à 14:30

Une invitation à se promener dans les jardins de la vie qu’ils soient réels, imaginaires ou fantastiques. Spectacle à parcourir en famille ou tout(e) seul(e) comme un(e) grand(e) qui permettra l’exploration de ce jardin où les fleurs parlent aux enfants qui ont du chagrin, où les histoires de tous horizons disent la vie, un jardin des rêveries du monde et lieu de cultures… Centre Guynemer, 2 rue Guynemer Entrée libre, sur réservation : Service Culturel – [[https://www.billetweb.fr/au-jardin-de-mon-coeur](https://www.billetweb.fr/au-jardin-de-mon-coeur)](https://www.billetweb.fr/au-jardin-de-mon-coeur)

Centre Guynemer 2 rue Guynemer 92320 Châtillon Malakoff

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:25:00

