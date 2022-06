SPECTACLES FESTIVAL DES 3 TAMBOURS 2022, 17 juillet 2022, .

SPECTACLES FESTIVAL DES 3 TAMBOURS 2022



2022-07-17 10:30:00 – 2022-06-23

Festif, convivial, exigeant, le Festival des 3 Tambours est un festival annuel qui propose des spectacles vivants destinés aux enfants et à tous ceux qui l’ont été.

Il est pluridisciplinaire, afin de sensibiliser les participants à la diversité des arts de la scène : théâtre, musique, danse, marionnettes, contes, chansons se côtoient et s’allient.

Parce que nous sommes convaincus qu’il est important que la rencontre avec l’art ait lieu dès le plus jeune âge, le Festival des 3 Tambours offre également des spectacles spécialement destinés à la petite enfance : 1-3 ans.

