[Spectacles & exposition] Renoir vous invite à Berneval Petit-Caux, 10 juillet 2022

[Spectacles & exposition] Renoir vous invite à Berneval

Berneval Petit-Caux Seine-Maritime

2022-07-10 – 2022-07-10

Petit-Caux

Seine-Maritime

Petit-Caux

L’association Arts et Loisirs Bernevalais organise la journée exceptionnelle « Renois vous invite à Berneval ».

Vous êtes invités à découvrir la reproduction du tableau de Pierre Auguste RENOIR : « Pêcheuse de moules à Berneval ».

De nombreuses attractions vous attendent et réjouiront petits et grands : défilé costumé au sein de la commune de Berneval, plusieurs concerts (orgue de barbarie, piano) mais également plusieurs animations et spectacles de groupes locaux (les Polletais, les saltimbanques de l’impossible).

al.bernevalais@outlook.fr +33 6 26 15 07 88 https://www.artsetloisirsbernevalais.fr/

Petit-Caux

