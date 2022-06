Spectacles et marché au jardin

Spectacles et marché au jardin, 14 août 2022, . Spectacles et marché au jardin



2022-08-14 14:00:00 – 2022-08-14 18:30:00 A 15h30, documentaire sonore de Sonia Cabrita « Le sang de Ginette » ; à 17h « A quoi ça sème ? », performance de conjugaison ordinaire par D. Poullard et G. Rannou. Et tout l’après-midi, vente de plantes à la pépinière, ainsi qu’un petit marché de produits locaux (miel, tartinables, jus de pommes, légumes, etc.), brocante de jardin et de créations artisanales. +33 6 08 50 28 09 A 15h30, documentaire sonore de Sonia Cabrita « Le sang de Ginette » ; à 17h « A quoi ça sème ? », performance de conjugaison ordinaire par D. Poullard et G. Rannou. Et tout l’après-midi, vente de plantes à la pépinière, ainsi qu’un petit marché de produits locaux (miel, tartinables, jus de pommes, légumes, etc.), brocante de jardin et de créations artisanales. dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville