Spectacles et conférences du 03 et 04 Mars Les Hisseurs du Cri du Hibou, 3 mars 2023, Caplong

2023-03-03 – 2023-03-03

Les Hisseurs du Cri du Hibou 2 aux savariaux

Caplong

Dordogne Caplong 10 10 EUR Spectacle “Galatée Wallace – Paréidolie Cosmique” le vendredi 03 Mars à 20h30.

Galatée Wallace est condamnée à une néantisation de sa mémoire par intervention optogénétique.

Il ne lui reste que quelques heures pour s’évader.

Seule sa rencontre inattendue avec un tardigrade et un blob vont enrayer le cours implacable de sa destiné. Spectacle “Théodore Wâldo” le samedi 04 Mars à 20h30.

Rencontre avec le futur !

Théodore Wåldo voyage dans le temps à la recherche de mondes à réenchanter.

Laissez vous prendre dans les boucles d'une pensée qui n'est pas la nôtre, lâchez prise le temps d'une rencontre accompagnée d'un débat sur les thèmes de l'utopie, de l'identité, de l'engagement artistique et de notre capacité à "changer le monde". ATTENTION PLACES LIMITÉES – RÉSERVEZ EN LIGNE !

Les Hisseurs du Cri du Hibou 2 aux savariaux Caplong

