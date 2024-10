Spectacles en itinérance “La Barbe Bleue” SAINT-SAVIN Saint-Savin, mardi 21 janvier 2025.

Spectacles en itinérance “La Barbe Bleue”

SAINT-SAVIN Ancienne mairie Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Julien Duval / Le Syndicat d’Initiative.

Julien Duval propose une vision ludique et contemporaine du conte de Perrault en s’appuyant sur la réécriture de Jean-Michel Rabeux. On y retrouve la créature bleue, sa jeune épouse, la clé, la chambre mystérieuse et toute la mécanique de cette histoire cruelle mais qui se termine plutôt bien !

Dès 7 ans. 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-21 19:00:00

fin : 2025-01-21

