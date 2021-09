SPECTACLES DECENTRALISES salle socio culturelle de l’Oudon, 26 septembre 2021, Athée.

SPECTACLES DECENTRALISES

salle socio culturelle de l’Oudon, le dimanche 26 septembre à 19:30

Eric De Dadelsen —————- ### Le Tourneseul, hommage au clown Sol, ### De l’intimité de la naissance au jaillissement du monde, les textes du clown Sol et les mots d’aujourd’hui se répondent avec malice. Ces mots, Clov, clown clochard et philosophe, avec sa « peubelle » pour seule compagne, joue avec en tous sens. Il les tord, s’entortille lui-même, réinvente un langage pour rire mais aussi pour dire le monde dans tous ses états. Et partager dans l’humour singulier l’immortalité du regard. The Band From New York et Bruno ——————————- ### Burlesque Rock’n’woll ### Un duo burlesque Américano-Toulousain qui dynamite la variété internationale avec panache ! ### The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable de reprendre sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec un enthousiasme et un mauvais goût communicatifs. ### A ses cotés, le flegmatique pianiste Bruno s’accroche : remplacer un Big band au pied levé, armé d’une simple perruque, c’est compliqué…

PASS SANITAIRE. Tarif plein 14€, CE et abonnés 12€, – 18 ans et demandeurs d’emploi 7€

CLOWN / BURLESQUE ROCK’N’WOLL

salle socio culturelle de l’Oudon rue de Bel Air 53400 ATHEE Athée Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T19:30:00 2021-09-26T22:30:00