salle socio culturelle de l’ORION, le jeudi 30 septembre à 20:00

DUO BONITO ———- ### Comédia Bonita ### Spectacle en création ### Ils étaient gentils mais c’est fini ! Décalés, généreux, le verbe les inspire, la musique les entraine et le clown s’invite au jeu. Plus que jamais, Ils éprouvent le besoin urgent de partager. ### Le DUO BONITO vous offre un voyage, vous serez entrainés par la complicité d’un couple en dérapage d’intimité. Vous ne saurez sans doute pas où ils vous emmènent, mais nous gageons que vous serez heureux d’y aller ! Les mots sont toutes les clefs, pour dire, pour dénoncer, pour swinguer, pour s’amuser, pour s’aimer ou simplement pour chanter. ### Comédia Bonita murit et croît depuis fin 2018 pour fleurir à l’automne 2021. Nous vous invitons à rencontrer ces artistes plein de générosité pour découvrir ce spectacle en cours d’écriture, en chantier… déjà bien en chemin. Alain Guyard ———— ### Philosophie Foraine ### Pour les Embuscades, Alain Guyard abordera la question : « Mais qu’est-ce qu’on va tous devenir ? » ### Les gens se demandent de quoi leur avenir sera fait. Les Grecs, qui remontent à la plus haute antiquité, s’en battaient les steaks, vu que les Dieux faisaient et défaisaient les héros comme ça leur chantait. On n’est plus Grecs, mais on aimerait tellement être missionné par Dieu. Pascal, d’ailleurs sentait ça, mais flippait quand même que Dieu s’en batte les steaks, de moi. Ca le fait, Pascal, le cul entre deux chaises, et nous, un peu les adducteurs tendus entre la destinée et la contingence historique. Jusqu’au moment où déboule J.-P. Startre, la star de l’âtre, qui nous dit, les yeux dans les yeux : les mecs et les gonzesses, battez-vous en les steaks, de ce que vous réserve l’histoire, car c’est vous la cuvée Grande Réserve, qui la fait, l’histoire, Capitché ? ### Alain Guyard, philosophe forain et écrivain, sait parfaitement se mettre à notre portée. Il file une torgnole aux concepts ressassés. C’est sérieusement qu’Alain Guyard déconne ! Une bouffée de gouaille argotique estampillés « Tontons flingueurs ».

PASS SANITAIRE Tarif plein 14€, tarif CE et abonnés 12€, – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 7€

SPECTACLE EN CREATION / PHILOSOPHIE FORAINE

salle socio culturelle de l’ORION LA RINCERIE 53800 LA SELLE CRAONNAISE La Selle-Craonnaise Mayenne



