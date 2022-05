Spectacles déambulatoires « À la découverte des naufrageurs » Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: 29890

Kerlouan 29890 La compagnie de théâtre Ar Vro Bagan propose un nouveau spectacle haut en couleurs, inspiré de la pièce « Les païens » du dramaturge Tangi Malmanche.

Les visiteurs sont amenés à déambuler dans le village pour se laisser conter l’histoire de Meneham et celle d’un terrible naufrage survenu en 1681. Deux départs à 16h et 17h30 tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 98 83 95 63 http://www.meneham.bzh/ La compagnie de théâtre Ar Vro Bagan propose un nouveau spectacle haut en couleurs, inspiré de la pièce « Les païens » du dramaturge Tangi Malmanche.

