SPECTACLES DE THÉÂTRE Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack

SPECTACLES DE THÉÂTRE Rodemack, 17 juin 2022, Rodemack. SPECTACLES DE THÉÂTRE Place des Baillis Foyer socio-culturel Rodemack

2022-06-17 18:45:00 18:45:00 – 2022-06-17 22:15:00 22:15:00 Place des Baillis Foyer socio-culturel

Rodemack Moselle Rodemack Trois pièces de théâtre pour une soirée : “The White Forest”, un spectacle sur le thème de l’écologie joué par les élèves de Paolo, suivi du spectacle “L’hypocondriaque” sur le thème de la peur des maladies, joué par les élèves. Et enfin, la pièce originale créée par les élèves “Morte au pressing”. Les spectacles débuteront par une séance d’improvisation. La buvette sera tenue par le foyer. president@rodemack-foyer.eu +33 3 82 51 23 80 https://sites.google.com/rodemack-foyer.eu/foyer Place des Baillis Foyer socio-culturel Rodemack

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rodemack Autres Lieu Rodemack Adresse Place des Baillis Foyer socio-culturel Ville Rodemack lieuville Place des Baillis Foyer socio-culturel Rodemack Departement Moselle

Rodemack Rodemack Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodemack/

SPECTACLES DE THÉÂTRE Rodemack 2022-06-17 was last modified: by SPECTACLES DE THÉÂTRE Rodemack Rodemack 17 juin 2022 Moselle Rodemack

Rodemack Moselle