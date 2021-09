Le Quillio La Trame verte Côtes-d'Armor, Le Quillio Spectacles de théâtre de marionnettes – Compagnie Autre Direction La Trame verte Le Quillio Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Compagnie “Autre Direction” vous donne rendez vous à la Trame verte de Le Quillio, pour assister à deux représentations théâtrales ” Le Petit théâtre” et “Le portraitiste”. *Ces spectacles familliaux vous plongeront dans l’univers musical des marionettes. Assister à la représentation de deux spectacles de marionnettes mêlant théâtre, musique, chants et contes. La Trame verte 22460, Le Quillio Le Quillio Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

