Lormes Lormes Lormes, Nièvre Spectacles de rues Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Spectacles de rues Lormes, 11 septembre 2021, Lormes. Spectacles de rues 2021-09-11 – 2021-09-11

Lormes Nièvre Lormes Spectacles de rues avec La Transverse à Lormes

18h30 derrière l’Eglise : Maboul Distorsion / OUT ( Air tennis burlesque) 50 min

Place des Promenades à 19h30 buvette façon La Transverse et petite restauration puis Projet D / l’appel sauvage ( Théâtre d’Ombres) 65 min

Informations La Transverse tél 03.86.20.12.65 www.latransverse.com +33 3 86 20 12 65 Spectacles de rues avec La Transverse à Lormes

18h30 derrière l’Eglise : Maboul Distorsion / OUT ( Air tennis burlesque) 50 min

Place des Promenades à 19h30 buvette façon La Transverse et petite restauration puis Projet D / l’appel sauvage ( Théâtre d’Ombres) 65 min

Informations La Transverse tél 03.86.20.12.65 www.latransverse.com dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Lormes Adresse Ville Lormes lieuville 47.29147#3.81627