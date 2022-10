Spectacles de Noël Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

(un seul adulte par famille) 2 spectacles de Noël sont proposés aux enfants: – La météo des émotions pour les 0 à 3 ans de 10h à 11h : un spectacle pour les tout-petits, plein d’émotions avec une découverte des sons et des instruments. – Léon et Léo » passeurs de rêves » pour les 3-12 ans de 15h à 17h : ce spectacle est une invitation à rêver, à imaginer, à ne pas rompre notre lien au rêve et à l’enfance. Réservation gratuite en ligne à partir du 20 novembre : https://www.vel-miski.fr/mios/

