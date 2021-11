Erquy Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Côtes-d'Armor, Erquy Spectacle(s) de Noël Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

le dimanche 19 décembre à Bibliothèque municipale le Blé en Herbe

La bibliothèque est très heureuse d’annoncer avant le jour J … non pas un mais deux spectacles pour les plus petits, proposés par la Compagnie **EcOutez VoiR**. L’accueil est gratuit, mais la jauge étant limitée, la réservation est fortement conseillée. Chouette ——– La nuit est douce dans la forêt. Maman Chouette dort de ses deux oreilles, tout en haut de l’arbre, dans son nid bien douillet. Son Bébé Chouette est confortablement installé à côté d’elle, quand tout à coup, il bascule de son perchoir. Se retrouvant seul, au pied de l’arbre, Bébé Chouette est perdu. Écureuil se propose d’aider Bébé Chouette à retrouver sa maman. Mais à quoi ressemble-t-elle ? Elle est grande comme un ours, elle a des oreilles pointues comme un lapin, des yeux immenses comme une grenouille et elle fait Hou, comme un loup ! **_à 11h00 (à partir de 18 mois)_** _Durée du spectacle 30 minutes._ Elle a marché sur la lune ————————- Personne ne le sait mais le 19 juillet 1969 à 20h17min40s, Anna, alors âgée de 7 ans a posé la 1ère main sur la lune. Cinquante ans plus tard, vous saurez tout sur cette 1ère expédition secrète ! _**à 16h30 (à partir de 5 ans)**_ _Durée du spectacle 45 minutes._

accès gratuit, réservation recommandée

2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T11:30:00;2021-12-19T16:30:00 2021-12-19T17:15:00

