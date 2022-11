Spectacles de noël avec France Quatromme Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Würselen Morlaix Finistère

Finistère Née en Gironde, France Quatromme vit aujourd’hui près de Morlaix. Conteuse professionnelle, formatrice, elle est aussi l’auteure d’une cinquantaine d’ouvrages pour la jeunesse, dont le dernier, « Attrap’ bisous », est paru cet été aux éditions Kaléidoscope. Elle est l’invitée des bibliothèques de Morlaix, pour deux spectacles de contes et comptines autour de l’hiver et de Noël. HABIT D’HIVER ET DE NOËL

Un grand manteau blanc recouvre la terre. Dame hiver vient de se réveiller. Elle endort les fleurs, les arbres, les eaux, les animaux. Dans un petit coin du ciel, il a oublié le colibri. Le colibri se met à tip-toper sur la glace. Il réveille la marmotte, cinq pingouins et le terrible ours des glaces.

Vendredi 16 décembre à 10h30 – Bibliothèque La Boissière, 100 avenue de Würselen, Morlaix – Jusqu’à 4 ans – Tarif : 2 € par personne CONTES VENUS DU FROID

Dame Hiver a étendu son grand manteau blanc. Elle glace le cœur d’un enfant. Dans le Grand Nord, les ventres se font creux, le géant et le loup s’approchent un plus près des habitations que d’habitude. L’oiseau cherche un abri pour se protéger du froid.

Vendredi 16 décembre à 20h15 – Médiathèque Les Ailes du Temps, 5 rue Gambetta, Morlaix – À partir de 5 ans – Tarif : 2 € par personne Réservation conseillée au 02 98 15 20 60 (Les Ailes du Temps) ou au 02 98 62 09 14 (La Boissière). ATTENTION : spectacles limités à 1 accompagnateur par enfant ! +33 2 98 62 09 14 Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Würselen Morlaix

