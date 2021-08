Charleville-Mézières Place Ducale Ardennes, Charleville-Mézières Spectacles de marionnettes sur la place Ducale Place Ducale Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

### Pour le week-end d’ouverture du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, la place Ducale, cœur historique de Charleville, vibre au rythme des marionnettes. De nombreuses animations gratuites et en accès libre s’installent sur la place, pour réjouir petits et grands : le Carrousel et la roue « Ouroboros » de la Compagnie Titanos, la scène de la Fabrique des petites utopies, le petit cabaret Eden du théâtre Jaleo, le manège du théâtre de la toupine… Tous les détails sont à retrouver dans le programme du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (FMTM) !

Gratuit. Accès libre.

