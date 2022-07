Spectacles de Marionnettes : Le petite poule rousse Yport Yport Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yport

Spectacles de Marionnettes : Le petite poule rousse Yport, 12 juillet 2022, Yport. Spectacles de Marionnettes : Le petite poule rousse

40 Rue Charles de Gaulle Bibliothèque Les Amarres Yport Seine-Maritime Bibliothèque Les Amarres 40 Rue Charles de Gaulle

2022-07-12 16:30:00 – 2022-07-12

Bibliothèque Les Amarres 40 Rue Charles de Gaulle

Yport

Spectacle de Marionnettes avec la compagnie « Les Marmousets » Le petite poule rousse Mardi 12 juillet YPORT à 11H00 et 16h00 40 Rue Charles de Gaulle Espace Daniel Loisel 76111 Yport

