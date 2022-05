Spectacles de Marionnettes : Le Loup et les 7 Chevreaux Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

Seine-Maritime

Spectacles de Marionnettes : Le Loup et les 7 Chevreaux Saint-Léonard, 16 juillet 2022, Saint-Léonard.

2022-07-16 16:30:00

Saint-Léonard Seine-Maritime Saint-Léonard Spectacle de Marionnettes avec la compagnie “Les Marmousets” Le Loup et les 7 Chevreaux Samedi 16 Juillet à 16h30

Dimanche 7 Aout à 16h30 Chapelle De Grainval : 128-142 Rte de Grainval, 76400 Saint-Léonard +33 2 35 29 14 67 https://www.saint-leonard.fr/portfolio-view/les-amis-de-la-chapelle-de-grainval/ Spectacle de Marionnettes avec la compagnie “Les Marmousets” Le Loup et les 7 Chevreaux Samedi 16 Juillet à 16h30

dernière mise à jour : 2022-04-27

Saint-Léonard
Chapelle De Grainval 142 Route de Grainval
Seine-Maritime

