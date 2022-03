Spectacles de marionnettes Chancelade Chancelade Catégories d’évènement: Chancelade

2022-03-09 14:00:00 – 2022-03-09 16:00:00

Chancelade Dordogne Chancelade 8 8 EUR Mercredi 9 mars

Spectacles de marionnettes Spectacle de 1h30 , il y a des marionnettes à fils, fifi l’autruche, les oiseaux des iles manipulable par les enfants du public. Des clowns farceurs amusent les spectateurs. Pleins de surprises à découvrir, Le public participe tout au long du spectacle enfants comme adultes.. Tous public : 8 € les adultes et 5 € les enfants.

Contacts : Madame Nauze – 06.12.14.53.03 – spectacle.nauze@laposte.net Mercredi 9 mars

Chancelade

