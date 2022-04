Spectacles de la compagnie Rêvolution :Uppercut » et « One Man Pop » Camiran Camiran Catégories d’évènement: Camiran

Gironde

Spectacles de la compagnie Rêvolution :Uppercut » et « One Man Pop » Camiran, 7 mai 2022, Camiran.

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 21:30:00

Camiran Gironde Camiran 4.5 4.5 EUR C’est une expérience unique sous forme d’une danse coup de poing que nous offre la Compagnie Rêvolution. A vivre absolument ! Un trio féminin d’abord, un solo masculin ensuite. Sur une structure métallique aux airs de ring ouvert à 360°, deux courtes pièces chorégraphiques d’Anthony Egéa se succèdent. La première “Uppercut” : Trois danseuses ont décidé dans leurs apprentissages d’urbaniser leur danse classique ; elles ont fait le choix d’être différentes. La musique électro hip-hop électrise les corps et vampirise les ballerines montées sur pointes. Elle leur insuffle une énergie faite de fulgurances empruntées au popping ou au krump, né dans les ghettos de Los Angeles.

