Spectacles de Gamelan Javanais Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Mayenne

Spectacles de Gamelan Javanais

Musée Robert Tatin, le samedi 14 mai

Musée Robert Tatin, le samedi 14 mai à 18:00

Le samedi 14 mai, les portes du musée Robert Tatin seront ouvertes toute la soirée pour permettre aux visiteurs de plonger dans cette oeuvre monumentale à ciel ouvert. La déambulation à la lueur des étoiles, au coeur de cet univers mystérieux et propice au rêve, se poursuit jusqu’à 1h du matin. Profitez de la soirée pour une découverte exotique ! Un théâtre d’ombre s’illumine et les personnages s’animent aux sons d’un gamelan javanais, instrument-orchestre fait de bronze et de bois. Venez découvrir les créations originales des élèves de 5e du collège Jacques Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe. Samedi 14 mai, dans le cadre de la Classe l’Œuvre : de 18h à 19h présentation et démonstration de gamelan puis, de 20h à 20h30 et de 21h à 21h30 : spectacles de gamelan. Musée Robert Tatin La Frénouse, 53230 Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire, France Cossé-le-Vivien Mayenne

Cossé-le-Vivien Mayenne