spectacles de fin d’année des ateliers de Théâtre Gare aux Artistes,Montrabé Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

spectacles de fin d’année des ateliers de Théâtre Gare aux Artistes,Montrabé, 8 juin 2022, Montrabé. spectacles de fin d’année des ateliers de Théâtre

du mercredi 8 juin au dimanche 12 juin à Gare aux Artistes, Montrabé

Comme chaque année, en juin, nos troupes de théâtre d’enfants, ados et adultes présenteront leur travail à la Gare aux Artistes. Plus d’informations sur notre page facebook : Atelier de La Compagnie A. organisés par l’association Art en Ciel Gare aux Artistes,Montrabé allée de la Gare, montrabé Montrabé Paucy Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T18:00:00 2022-06-08T22:00:00;2022-06-09T18:00:00 2022-06-09T22:00:00;2022-06-10T18:00:00 2022-06-10T22:00:00;2022-06-11T18:00:00 2022-06-11T22:00:00;2022-06-12T18:00:00 2022-06-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Gare aux Artistes,Montrabé Adresse allée de la Gare, montrabé Ville Montrabé lieuville Gare aux Artistes,Montrabé Montrabé Departement Haute-Garonne

Gare aux Artistes,Montrabé Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

spectacles de fin d’année des ateliers de Théâtre Gare aux Artistes,Montrabé 2022-06-08 was last modified: by spectacles de fin d’année des ateliers de Théâtre Gare aux Artistes,Montrabé Gare aux Artistes,Montrabé 8 juin 2022 Gare aux Artistes Montrabé Montrabé Montrabé

Montrabé Haute-Garonne