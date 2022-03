Spectacles de danse : Nishike et Asmara Porspoder, 3 avril 2022, Porspoder.

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 20:00:00

Porspoder Finistère Porspoder

Le 3 Avril à Porspoder un programme double de danse signé par Fiona Houez:

– 15h et 16h45 // Spectacle de danse et acrobatie “Nishike”, une allégorie du besoin d’être épaulé, et de soutenir ceux qui nous portent(Fiona Houez et Romeo Lasne). Salle Omnisports

– 19h // Spectacle de danse “Asmara” (Fiona Houez). Un solo visant à sensibiliser sur la situation des mineurs réfugiés et des conditions de vie en Érythrée.

À la suite du spectacle : échange avec Fiona Houez, Marion Le Bloa (juriste en Droits de l’Homme spécialisé en Droits des Étrangers), Marianne Alexis (collectif du Ponant) et Joëlle Perrot (Amnesty International).

À la salle Herri Léon. Entrée libre au profit du collectif Digemer Ponant.

A noter : Une randonnée, dédiée au respect et à la défense des droits humains partout dans le monde, vous sera aussi proposée ce jour-là par Amnesty International (inscription à la salle Omnisports de 9 h à 15 h )

articoche@gmail.com http://articoche.wordpress.com/

