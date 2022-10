Spectacles de contes médiévaux Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Spectacles de contes médiévaux Ouistreham, 28 octobre 2022, Ouistreham. Spectacles de contes médiévaux

11 rue des arts Pavillon Ouistreham Calvados Pavillon 11 rue des arts

2022-10-28 18:00:00 – 2022-10-28

Pavillon 11 rue des arts

Ouistreham

Calvados Le Pavillon de Ouistreham vous invite à venir découvrir les contes médiévaux de la Compagnie Conte la d’ssus.

Pour toute la famille à partir de 5ans. Le Pavillon de Ouistreham vous invite à venir découvrir les contes médiévaux de la Compagnie Conte la d’ssus. Pour toute la famille à partir de 5ans. +33 2 31 25 51 60 https://ouistreham-rivabella.fr/ Pavillon 11 rue des arts Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Ouistreham Calvados Pavillon 11 rue des arts Ville Ouistreham lieuville Pavillon 11 rue des arts Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Spectacles de contes médiévaux Ouistreham 2022-10-28 was last modified: by Spectacles de contes médiévaux Ouistreham Ouistreham 28 octobre 2022 11 rue des arts Pavillon Ouistreham Calvados Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados