Foire du Trône Paris

Spectacles de cirque et sieste sonore Foire du Trône, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

de 15h à 0h

Le dimanche 25 juillet 2021

de 15h à 22h

gratuit

Quoi de mieux pour une après-midi de juillet que de faire une sieste en musique, assister à un spectacle de cirque amplifié sur un sound system et partager un dj set dans une ambiance reggae & organic grooves Pour L’Hyper Festival, Full-Full en partenariat avec ………vous propose un évènement mêlant cirque et musique avec les créations originales de Lucas Struna « Comment j’ai tenté le ciel » et de Arthur Sidoroff « Robert n’a pas de paillettes ». Une installation sonore tirera un trait-d’union entre le mât de Lucas et le fil d’Arthur. Pour passer d’un univers à l’autre « High Bass » proposera une sieste sonore et nous fera partager un DJ set dans une ambiance reggae & organic grooves. Une occasion de partir en voyage entre cirque et musique. Détail du programme : Samedi 24 juillet 16h30 Sieste sonore par High-Bass

18h « Robert n’a pas de paillettes » : Fil et musique par Arthur Sidoroff et Thomas Caillou

19h-Minuit Dj Set par High-Bass Dimanche 25 juillet 16h « Comment j’ai tenté le ciel » : Performance chorégraphique au mât indien par Lucas Struna

16h30 Sieste sonore en douceur par High-Bass

18h « Robert n’a pas de paillettes » : Fil et musique par Arthur Sidoroff et Thomas Caillou

19h-22h Dj Set par High-Bass Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Foire du Trône Pelouse de Reuilly – Porte dorée Paris 75012

8 : Porte de Charenton (415m) 8 : Porte Dorée (459m)

Contact :FULL FULL 0675756270 contact@full-full.fr https://www.full-full.fr/ https://www.facebook.com/fullfullcirque/ Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Étudiants;Insolite;Musique;Plein air;En famille;Enfants

