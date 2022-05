Spectacles Danse Carré-Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

du vendredi 3 juin au samedi 2 juillet à Carré-Sévigné Tarif : 7€ (adultes) / 5€ (enfants) / 3€ (élèves Ecole des arts)

avec la participation des classes de danse jazz, classique, contemporain et hip hop de l’Ecole des Arts Carré-Sévigné Boulevard de Dezerseul Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T22:00:00;2022-06-10T20:30:00 2022-06-10T22:00:00;2022-06-11T20:30:00 2022-06-11T22:00:00;2022-06-17T20:30:00 2022-06-17T22:00:00;2022-06-18T20:30:00 2022-06-18T22:00:00;2022-06-24T20:30:00 2022-06-24T22:00:00;2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:00:00;2022-07-01T20:30:00 2022-07-01T22:00:00;2022-07-02T20:30:00 2022-07-02T22:00:00

