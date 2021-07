SPECTACLE(S) – « CŒUR SIMPLE » / « TON GUSTAVE » Trouville-sur-Mer, 4 août 2021, Trouville-sur-Mer.

SPECTACLE(S) – « CŒUR SIMPLE » / « TON GUSTAVE » 2021-08-04 19:00:00 – 2021-08-04 22:00:00 Jardins de l’ancien presbytère d’Hennequeville 9 Chemin de la Forge

Trouville-sur-Mer Calvados

DEUX PIÈCES, JOUÉES ET MISE EN SCÈNE JULIETTE BINEAU

> LES MERCREDIS MOIS D’AOÛT À 19H, TON GUSTAVE, d’après sa correspondance.

> LES VENDREDIS DU MOIS D’AOÛT À 19H, CŒUR SIMPLE, d’après Un cœur simple.

« L’après-midi on s’en allait avec l’âne au-delà des Roches noires du côté d’Hennequeville ». C’est ici même dans ce merveilleux jardin décor des jours heureux d’Un cœur simple, que nous vous donnons rendez-vous pour écouter …

CŒUR SIMPLE

Magnifique pièce lyrique et décalée d’après la dernière œuvre de Flaubert « Les trois contes ».

Entourées de grandes poupées en guise de personnages, gisants sur les chaises d’une maison vidée, la narrante est telle une ventriloque, une femme perroquet peut-être? Traversée par les voix des personnages de l’histoire, des fantômes drolatiques qu’elle fait danser ainsi du texte et nous conte l’histoire de la bonne de madame Aubain, qui connue la félicité en l’amour d’un perroquet…

La pièce dure une heure vingt environ, avec une petite pause.

TON GUSTAVE

À l’ombre du vieux pommiers, la comédienne Juliette Bineau vous dira les longues lettres enfammées qu’il écrit à Louise Colet, la femme aimée,l’écrivaine, la muse, en ce mois d’aout 1853, quand il s’offre un moment de vacances à Trouville au milieu de l’écriture de « la Bovary ».

Drôle, lyrique et virulent, il parle de ses longues promenades, du ressac de la mémoire, de l’écriture, de l’art « en lequel il faut s’aimer comme les mystiques s’aiment en Dieu »dit-il…

« Ton Gustave » signe-t-il tendrement dans ses lettres à Louise, et à travers le temps c’est à nous qu’il s’adresse.

La pièce dure 50 minutes environ, et sera suivie pour ceux qui le désire d’un moment de discussion,

« La sympathie d’hommes comme lui est bonne à se rappeler dans les jours de découragements »…

Renseignement et réservations : 06 59 49 50 76 / faubert.trouville@gmail.com Parking sur place.

Venir à pied depuis Trouville ou Villerville par la mer et les chemins vous invite à 30 minutes d’une belle promenade.

Arrivé au jardin nous vous proposons de vous désaltérer et de vous sustenter aussi frugalement que délicieusement. La jauge étant petite, le pass sanitaire n’est pas requis.

Tarif : 15€ une représentation, 25€ pour les deux jours.

JARDIN DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE D’HENNEQUEVILLE 9 chemin de la forge, Trouville-sur-Mer

« L'après-midi on s'en allait avec l'âne…

flaubert.trouville@gmail.com +33 6 59 49 50 76 http://flaubert21.fr/fr/node/1785

« L'après-midi on s'en allait avec l'âne au-delà des Roches noires du côté d'Hennequeville ». C'est ici même dans ce merveilleux jardin décor des jours heureux d'Un cœur simple, que nous vous donnons rendez-vous pour écouter …

dernière mise à jour : 2021-07-22 par