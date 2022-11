Spectacles cabaret et théâtre Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistre

Spectacles cabaret et théâtre

Pont-l'Abbé, 20 novembre 2022

Patronage laïque, 1 Place Benjamin Delessert, Pont-l'Abbé

2022-11-20 – 2022-11-20

Finistre L’association Force T vous propose deux spectacles :

15h30 : Cabaret d’improvisation

17h : Théâtre avec la troupe « Je savoir dire » Places limitées, réservation conseillée par téléphone. +33 6 19 96 65 93 Patronage laïque 1 Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

