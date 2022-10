SPECTACLES AVEC RIRE EN VOSGES La Grande-Fosse La Grande-Fosse Catégories d’évènement: La Grande-Fosse

2022-11-11 20:15:00 – 2022-11-11 23:30:00

Vosges La Grande-Fosse 18 EUR Spectacle proposé dans le cadre de « Rire en Vosges »

Le chalet théâtre sera ouvert dès 19h00 … avec les traditionnelles tartines.

A 2 0h 15 place au créateur de Rires … KOSTIA.

Décidément la Belgique est une terre fertile en humoristes. Cela ne s’invente pas, KOSTIA est un jeune premier : papa de Léa et Clara, deux monstrueuses douceurs pour qui il est prêt à tout…

Repéré à Avignon cet été, on vous promet 2 belles soirées de rires….

Après le spectacle, les traditionnelles Tartines…. (conseil : pensez à les réserver dès votre arrivée !!!),

Et partages et dédicaces avec l’artiste…

Réservations sur http.//cimes.argentees.over-blog.com

https://www.billetweb.fr/rire-en-vosges-kostia ou par téléphone au 06 81 33 45 23 avant 21h. +33 6 81 33 45 23 https://cimes-argentees.over-blog.com/ Kostia

dernière mise à jour : 2022-10-17

