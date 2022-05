Spectacles & Auditions Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: 65200

Bagnères-de-Bigorre

Spectacles & Auditions Bagnères-de-Bigorre, 3 juin 2022, Bagnères-de-Bigorre. Spectacles & Auditions maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-06-03 – 2022-06-03 maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Chœurs d’enfants

Chœurs de femmes

Chant individuel Chant Choral Chœurs d’enfants

Chœurs de femmes

Chant individuel maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 65200, Bagnères-de-Bigorre Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement 65200

Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre/

Spectacles & Auditions Bagnères-de-Bigorre 2022-06-03 was last modified: by Spectacles & Auditions Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 3 juin 2022 65200 Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre 65200