Spectacles au Poët-laval au centre d’art Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Spectacles au Poët-laval au centre d’art Le Poët-Laval, 16 avril 2022, Le Poët-Laval. Spectacles au Poët-laval au centre d’art Centre d’Art Yvon Morin 55 Rue du Château Le Poët-Laval

2022-04-16 – 2022-10-31 Centre d’Art Yvon Morin 55 Rue du Château

Le Poët-Laval Drôme Le Poët-Laval Le programme des spectacles au Centre d’art :

Festival Poët laval Jazz’s, Festival Les Musicales de Poët-laval, et de nombreux concerts et récitals de piano contact@centre-art-drome.com +33 9 75 73 10 50 http://www.centre-art-drome.com/ Centre d’Art Yvon Morin 55 Rue du Château Le Poët-Laval

