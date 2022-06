Spectacles Art Danse studio et Harmonie municipale Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: 64400

Spectacles Art Danse studio et Harmonie municipale
Rue de la Poste Espace Jeliotte Oloron-Sainte-Marie
2022-06-18

Oloron-Sainte-Marie 64400 EUR 12 12 35 musiciens vont accompagner une centaine de danseurs lors d’un projet insolite regroupant les adhérents de l’Harmonie municipale et d’Art danse studio. 35 musiciens vont accompagner une centaine de danseurs lors d’un projet insolite regroupant les adhérents de l’Harmonie municipale et d’Art danse studio. +33 5 59 39 98 00 35 musiciens vont accompagner une centaine de danseurs lors d’un projet insolite regroupant les adhérents de l’Harmonie municipale et d’Art danse studio. Art danse studio

