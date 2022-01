Spectacles, animations et rencontres d’auteurs Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Spectacles, animations et rencontres d’auteurs Médiathèque Nord Luce Courville, 11 février 2022, Nantes. 2022-02-11

Horaire : 17:30 20:30

Gratuit : oui Tout public Trois journées pour aller à la rencontre d’auteurs et (re)découvrir le projet Toi, moi et les autres lancé par PaQ’la Lune pendant le confinement en 2020. Recueil des traces sensibles de la crise sanitaire et récits de l’imaginaire, les textes produits dans le cadre de ce projet invitent à rêver le monde d’après. Spectacles, activités ludiques, rencontres, ateliers d’écriture ou de cuisine et temps conviviaux à destination de toute la famille sont au programme pour ces trois journées sur le thème de la lecture et de l’écriture. Plus d’infos et programmation sur le site paqlalune.fr Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr 0951336379 https://paqlalune.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Adresse 1 Rue Eugène Thomas Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Spectacles, animations et rencontres d’auteurs Médiathèque Nord Luce Courville 2022-02-11 was last modified: by Spectacles, animations et rencontres d’auteurs Médiathèque Nord Luce Courville Médiathèque Nord Luce Courville 11 février 2022 Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique