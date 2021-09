Spectacle “Zouki Pouki” Salle des fêtes du centre, 10 septembre 2021, Wattrelos.

Spectacle “Zouki Pouki”

Salle des fêtes du centre, le vendredi 10 septembre à 15:30

En partenariat avec l’Amicale Laïque du Centre. Cie Muzikhôl. En 1ère partie : Émilie Delétrez ZOUKI POUKI c’est l’histoire de trois artistes paumés : Willy Claeyssens, Grégory Allaert et Bernard Debreyne qui ont perdu leurs repères et qui cherchent un nouveau sens à leur vie et à leur épanouissement artistique. Un chanteur qui veut changer de voie et qui a fait un 45 tours à Méricourt en 1979. Un danseur qui a fait des remplacements au Gaity chez Kubiak et qui ne veut plus n’être qu’un robot dans la vie.Un musicien guitariste, ancien membre d’un groupe de hard du bassin minier, fan du Racing Club de Lens qui veut rester en accord avec lui-même. Ces trois artisans du spectacle en quête de réussite s’associent pour entreprendre un périple dans le périlleux milieu du music-hall, un parcours semé d’embûches qui les mènera au sommet de la gloire. Ouverture de la billeterie le 8 septembre

Réservation à l’Office de Tourisme / 9€ / 6€ / 3€

Dans le cadre de l’Automne de l’Humour

Salle des fêtes du centre 51 rue Jean Jaurès, 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T15:30:00 2021-09-10T17:00:00