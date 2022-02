SPECTACLE / Zoothèque, Mon amour ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE), le jeudi 28 avril à 18:30

**Saison 2 / La biodiversité c’est pas si simple !** **Episode Bonus – ZOOHÈQUE, MON AMOUR!** Durant cette période de confinement, Les humains ont vu les espèces animales sortir des bois et visiter paisiblement les espaces urbains. Certains scientifiques ont pu alors observer les espèces méconnues qui peuplent nos environs. “Les animaux ne sont pas bêtes!” répètent à qui veut l’entendre Paul-Albert Sommaire et Geneviève Chapitre. Si le Nardoc n’a plus de secret pour eux, le Tracusac coloré, au même titre que l’Istérac, a su garder son mystère. Après avoir étudié la vie des Bibliothèques, dans “Bibliothèque, Mon Amour!” nos deux experts se sont penchés sur les travaux en zoologie fantastique des professeurs Von Vroum et Pacemaker, de l’université de Bâle, en Suisse. _**Paul-Albert Sommaire et Geneviève Chapitre vous proposent une conférence-promenade au sein du MOBE,**_ en forme de bestiaire, composée d’animaux singuliers et plus ou moins attachants, mais qui ont tous quelque chose pour nous surprendre! D’APRÈS ” ANIHAUMES, BESTIAIRE DE DEMAIN” DE PAUL-ALBERT RUDELLE – ILLUSTRATIONS DE LAURENCE BROYDÉ **COMPAGNIE WONDERKALINE**

Sur inscription – gratuit avec ticket d’entrée du musée

Laissez-vous guider lors d'une conférence-promenade au sein du MOBE, en forme de bestiaire, composée d'animaux singuliers et plus ou moins attachants! Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

2022-04-28T18:30:00 2022-04-28T19:30:00

