Spectacle : Zoom Emois

le samedi 14 mai à Musée des Beaux arts de Rouen

le samedi 14 mai à Musée des Beaux arts de Rouen

Les yeux bandés, installé sur des chaises longues ou des coussins, une troupe éclectique conte au public une histoire singulière. Silence, musique, paroles, bruitages, autant de propositions pour susciter une émotion auditive particulière mise en exergue par l’absence de regard. Les sensations tactiles seront également sollicitées par des frôlements de matières

Contre-marque à retirer à l’accueil le soir-même

Spectacle sensoriel de la Troupe de l’ESAT du Cailly et de la Troupe de l’Escouade Musée des Beaux arts de Rouen esplanade marcel duchamp Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T19:50:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:20:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:20:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:20:00

