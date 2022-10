Spectacle : Ziguilé

2023-01-28 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-28 De la Compagnie Très-d’Union L’enfance comme point de départ, le jeu comme horizon… et le mouvement acrobatique comme langage.

En créole, « Ziguilé » fait écho à l’enfance, quand les gamins se taquinent, se chamaillent gentiment. C’est aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce qu’on veut, sans se préoccuper du regard des autres. Avec Ziguilé, ce sont les corps qui s’expriment, envers et contre tout. Laissant libre cours aux jeux insouciants de l’enfance, le duo d’acrobates est vite rattrapé par le réel. Ce spectacle s’adresse à toutes et à tous, petits comme grands enfants. Venus au cirque via la danse et le parkour, Emilie Smith et Éric Maufrois forment un duo à la fraîcheur communicative. Leur première création, mise en piste par Vincent Maillot de Cirquons Flex, s’adresse à toutes et tous, enfants comme adultes. Durée : 50 min – Tout public, à partir de 4 ans.

Tarif : 15 €

