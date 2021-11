Spectacle : Zéphyr Palais des Congrès d’Issy, 9 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Zéphyr

Palais des Congrès d’Issy, le samedi 9 avril 2022 à 20:30

Danse à contre-vent : Mourad Merzouki fait voile vers une nouvelle aventure chorégraphique en direction du Vendée Globe. Après Pixel puis Vertikal qui propulsait le hip-hop dans les airs, le chorégraphe continue d’exalter cette danse dans un jeu avec les forces naturelles : de l’apesanteur au souffle du vent, de la verticale à l’horizontale, il opère une rotation à 90 degrés et imagine une nouvelle poétique de l’espace dans laquelle souffle un doux vent de légèreté, le Zéphyr. Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hiphop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque et les arts martiaux, ou encore les arts plastiques, la vidéo et la musique live. **Note d’intention de Mourad Merzouki** « Le plus beau voyage est celui qu’on n’a pas encore fait » disait un célèbre navigateur. C’est parce qu’il reste toujours un archipel de possibles à explorer, un ailleurs inconnu où s’émerveiller, que je poursuis cette quête qui me pousse à naviguer de territoires en territoires. […] Entouré de mes fidèles collaborateurs à la musique, la lumière et la scénographie, j’ai choisi comme cap pour cette nouvelle création le défi humain face aux forces de la nature, ce qui constitue l’essence même de la vie en mer : un corps à corps avec le vent. […] Mouvement à l’état pur, le vent n’existe que dans le déplacement. Une nouvelle approche du plateau pour des danseurs de haut niveau.

La nouvelle création de Mourad Merzouki

Palais des Congrès d’Issy 25 avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:00:00