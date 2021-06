Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère Spectacle Zéphir et Alizé : vers l’horizon lointain… Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de mer… Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine tempête, et CRAC, c’est le naufrage ! Echoués sur une île déserte, sauvés par une baleine à bosse, jusqu’où les emmènera l’aventure…? Zéphyr et Alizé, c’est la fantasmagorie de l’enfance à plein tube, son espièglerie et sa tendresse. Texte de Fabien ARCA / CECOI La mer Avec Erwan DAVID & Anne GOASGUEN Mise en scène Lydie LE DOEUFF Production Théâtre du Pays de Morlaix Projet à l’initiative de Très Tôt Théâtre Théâtre jeune public : _**À partir de 4 ans**_ Une aventure de _**30 minutes**_ _Deux présentations :_ _**à 18h30 et à 19h30 (18 places pour chaque représentation)**_ _Rendez-vous à la Tour du major au rez-de-chaussée._

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne du Musée de la Pêche.

Découvrez ce spectacle pour enfants par la Compagnie du Grand Tout Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau Finistère

