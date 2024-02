Spectacle zen, drôle et décapant L’effet barnum à Tournus Salle des Arcades Tournus, samedi 16 mars 2024.

Spectacle zen, drôle et décapant L’effet barnum à Tournus Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire

En 1 heure montre en main (car le temps c’est de l’argent), Stéphane et Karine, nos 2 guides, vous livreront en toute bienveillance la recette de la sérénité et du bonheur tant plébiscités dans nos sociétés modernes. Conseils avisés, exercices pratiques certifiés, témoignages authentiques se succèderont au service d’un unique objectif être ensemble, être bien, et planer superbement au-dessus de nos quotidiens moroses. S’il faut méditer, on méditera. S’il faut rire en collectif, pas de soucis. S’il faut une grosse dose de spiritualité, on relira la Bible pour les Nuls. S’il faut un brin de démagogie, on en apportera un camion-citerne !

Notre souhait donner du bonheur bien sûr, et partager nos recettes miracles avec tous ceux qui le désirent vraiment. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Spectacle zen, drôle et décapant L’effet barnum à Tournus Tournus a été mis à jour le 2024-02-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)