Spectacle : Ze vais te manzer Arthez-de-Béarn, 8 février 2023, Arthez-de-Béarn .

Spectacle : Ze vais te manzer

2 place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Bibliothèque 2 place Cézaire

2023-02-08 11:00:00 – 2023-02-08

EUR 0 Par le Jardin de Jules et le théâtre du sentier.

Pas facile d’être crédible quand on a un cheveu sur la langue et qu’on a sa réputation de grand méchant loup à entretenir. Et lorsqu’en plus on tombe sur deux petits lapins rusés, eh bien on n’est pas prêt de manger…

+33 5 59 67 79 19 Bibliothèque

