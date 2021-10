Novéant-sur-Moselle Novéant-sur-Moselle Moselle, Novéant-sur-Moselle SPECTACLE – ZAWA-PINIM, L’HOMME JAGUAR Novéant-sur-Moselle Novéant-sur-Moselle Catégories d’évènement: Moselle

Novéant-sur-Moselle Moselle Novéant-sur-Moselle Mythe contemporain | 70mn | Tout public à partir de 12 ans | Prix libre Pensez à réserver vos places. Afin de permettre l’accès au spectacle et si vous ne possédez pas de pass sanitaire, nous vous proposons un test antigénique sur place (merci de vous présenter 30mn avant le début du spectacle) Cie Bardaf ! – Grand Est Mythe contemporain – Création 2019 – France /Guyane

A partir de 12 ans – 70 min. Zawa-Pinim est une « splendeur volante » il est tout à la fois : Chimbé, homme Jaguar et Chauve-Souris Géante. C’est un dieu dans la tradition orale amazonienne. Hommes, femmes, esprits, animaux et dieux mutualisent leurs pouvoirs, vivent en guerre dans une harmonie perpétuelle, une équité parfaite. Comment un homme blanc ou une femme blanche, enfants de la civilisation industrielle peut arriver à comprendre ceci ? Le secret réside dans la double essence, dans le jeu des correspondances, dans la poétique des Dieux sauvages originels : « Tu veux tout savoir toi ! Faut fermer tes yeux pour voir le monde invisible. » Le spectacle invite à nous connecter à tout ce que nous avons mis de côté. Émerge alors le rêve d’un changement de cap, d’une écologie subtile, joyeuse et sacrée à réinventer. Zawa-Pinim est un récit fait de jeux de guerre et d’amour, de magie irrévérencieuse et de ruse désopilante. Un voyage où tous les contraires, tous les paradoxes s’harmonisent pour confondre nos

arrogances et nos certitudes. +33 6 73 02 86 44 http://semeursdarts.com/ Semeurs d’Arts/Cie Badaf! dernière mise à jour : 2021-10-01 par AGENCE INSPIRE METZ

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Novéant-sur-Moselle Autres Lieu Novéant-sur-Moselle Adresse CENTRE SOCIO-CULTUREL 7 Rue Foch Ville Novéant-sur-Moselle lieuville 49.02265#6.04911